Важная политическая новость - перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Такое решение принял Владимир Путин, сообщив о нем в обращении к гражданам в связи с коронавирусом.

Автор: Дмитрий КиселёвВажная политическая новость — перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Такое решение принял Владимир Путин, сообщив о нем в обращении к гражданам в связи с коронавирусом."Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь. Буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", — подчеркнул глава государства.Решение оправданное и своевременное. Да и сам Путин не раз говорил: никакой спешки нет. Есть и плюсы. У всех появляется дополнительное время, чтобы вникнуть в суть предлагаемых поправок, а у законодателей — еще раз подробно разъяснить свою позицию.Как раз ситуация с коронавирусом дает прочувствовать некоторые из поправок как более актуальные. Например, социальные гарантии государства перед гражданами, поддержка малоимущих семей и семей с детьми, развитие здравоохранения — все зазвучало по-новому, ведь новая зараза — это и вызов экономике, огромные сложности для бизнеса. А это значит, как и везде в мире, неминуемое сокращение рабочих мест. А в этих условиях как раз поддержка государства очень важна. И очень важна вообще для страны, тем более в такие переломные моменты мировой истории, как сейчас, определенность.Тему продолжили на встрече президента с предпринимателями, что прошла 26 марта в Ново-Огарево."Одна из ключевых вещей, заложенных в эти поправки, заключается в том, чтобы придать социальному характеру нашего государства абсолютно зримые, ясные, понятные очертания. Так, насколько это можно сделать в основном законе страны, конечно. И вот сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, имею в виду в том числе испытания, связанные с необходимостью реализации социальных прав граждан, закрепление их в основном законе, они действительно востребованы. Это стало еще более очевидным. В некоторых, чего греха таить, странах в больницы не берут совсем, домой не приходит никто. Люди умирают в квартирах, их находят только на третий-четвертый день, и то в результате санобработки. Поэтому это вещь очень серьезная", — сказал Путин.На встрече с бизнесом, а также в своем обращении к гражданам Владимир Путин говорил о первоочередных мерах по поддержке отечественной экономики.Автор: Андрей ГригорьевКогда весь малый и средний бизнес трещит по швам, Дом моды в Самаре спасается от коронавируса медицинскими масками. Теперь все семьдесят сотрудников ателье, которые раньше были частью индустрии моды, работают на здравоохранение. А значит, швейный цех можно не закрывать.Общепит, туризм, гостиничный и развлекательный бизнес — расходы россиян в этом секторе сейчас снизились на 60%. И в стране разработан целый комплекс мер поддержки, о которых объявил президент."Нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей", — отметил Владимир Путин.Опубликованы официальные поручения президента, в них по каждому пункту — сроки исполнения и ответственные чиновники. Итак, прежде всего речь идет о самых незащищенных — пенсионерах и детях. Ветеранам Великой Отечественной — по 75 тысяч рублей, а труженикам тыла — по 50, выплатят не ко Дню Победы, как собирались, а заранее, уже в апреле.На каждого ребенка младше трех лет в семье, которой полагается материнский капитал, — дополнительно по 5 тысяч рублей в месяц. Многодетные оценили это сразу. Житель Екатеринбурга Вячеслав Бальцевич — он в одиночку воспитывает пятерых сыновей — выгоду для семейного бюджета успел подсчитать еще во время президентского обращения."Поддержка для многодетных семей и тех, кто воспитывает даже одного ребенка, которому еще менее 3 лет, — это очень важно. Потому что 5 тысяч — это неплохая надбавка к продуктовой корзине", — считает Вячеслав."Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком", — уверен, в свою очередь, президент.Обещанные еще в президентском Послании выплаты на детей от трех до семи лет начнутся на месяц раньше, чем планировалось. Правительство уже выделило на это средства."Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле, теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это сделано было на месяц раньше, и на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 миллиардов рублей. Кроме того, правительству нужно оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Больничный будут платить никак не меньше прожиточного минимума. Пособие по безработице будет увеличено до той же суммы. Сейчас оно — 8 тысяч рублей."Это значительно ниже минимальной оплаты труда, на сегодняшний день принятого в Российской Федерации. Соответственно, по поручению Владимира Владимировича мы сейчас подготовим всю нормативно-правовую базу и увеличим этот размер до 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда", — сказал Антон Котяков, министр труда и соцзащиты.Кредитные каникулы для тех, кто потерял больше трети дохода, — приостановить банковские выплаты без штрафных санкций на тех же условиях смогут и индивидуальные предприниматели, такие, как Оксана Кузнецова, — ее частный детский сад в Севастополе сейчас лишился клиентуры. И отсрочка по кредитам как нельзя кстати."Хорошо, что государство так быстро реагирует на наши проблемы, хорошо, что слышит предпринимателя. И, возможно, мне придется воспользоваться этой мерой поддержки", — сказала Оксана.Для малого и среднего бизнеса — отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС. Для микропредприятий (там, где работает меньше пятнадцати человек) — еще и по взносам в социальные фонды. На те же шесть месяцев — еще и отсрочки по банковским кредитам.Малый и средний бизнес в России — это почти 300 тысяч предприятий, на которых заняты больше четырех миллионов человек, и все они сейчас попали под удар."Трудно увольнять людей, я понимаю, не нужно этого делать. Для того чтобы создать дополнительные инструменты, прорабатывается Сбербанком получение соответствующих ресурсов", — подчеркнул Владимир Путин."Со Сбербанком и ВТБ — это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок, в предельном случае до нуля. И с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет", — отметил Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства.От задумки до ее воплощения в жизнь проходит меньше суток."Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе. Главное условие такого кредитования — это сохранение численности работников. Если начнутся необоснованные увольнения, то процентная ставка будет увеличиваться", — заявил Михаил Мишустин.На встрече президента с предпринимателями обсуждаются новые правила. Это время, когда сильные должны помогать более слабым. К примеру, Mail.Ru выделяет миллиард рублей на помощь малым и средним предприятиям, а также предлагает разрешить сервисам доставки помимо еды привозить на дом лекарства."Мы бы хотели попросить включить агрегаторов без лицензий в возможность доставки, может, безрецептурных, а может, и рецептурных медикаментов онлайн. Мне кажется, мы бы с этим справились", — сказал глава Mail.Ru Борис Добродеев."Мне кажется, это предложение, которое заслуживает внимания. По этому пути надо идти. Я с вами согласен. Обязательно переговорю с правительством, с Татьяной Голиковой, которая этим занимается. Но, конечно, правительство должно быть уверено в надежности партнеров", — ответил Владимир Путин.Вдвое — с 30 до 15% — снизятся страховые взносы, которые предприятия платят за своих сотрудников."Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев не только в качестве антикризисной меры, а, что называется вдолгую, на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам", — заявил президент.Налоговые изменения сохранятся и после того, как вирус будет побежден. Идея в том, чтобы перераспределить денежные потоки, направить их от богатых, финансовой стабильности, которым и так ничего не угрожает, к бедным, тем, что сейчас нуждаются сильнее всего. Это своего рода восстановление справедливости в экономической сфере.Проценты на банковские вклады в России неизмеримо выше, чем в любой другой стране. Если вклад больше миллиона рублей, на дивиденды, которые получит его владелец, решено установить налог 13%. Именно на дивиденды. И даже после таких налоговых вычетов вкладчик останется в выигрыше."Налогообложению будут подлежать только проценты. Речь не идет о сумме самого вклада. Все эти предложения соответствуют мировой практике, когда проценты с больших вкладов, а это является доходом граждан, как и доходов от вложений в ценные бумаги и в другие активы, учитываются при налогообложении", — пояснил министр финансов Антон Силуанов."Этот налог вступит в силу 1 января 2021 года. И первый доход по вкладу, который будет подлежать налогообложению, будет облагаться по результатам начислений 2021 года", — сказал глава Сбербанка Герман Греф.Еще один пункт — повышение ставки на доходы, уходящие за рубеж. Сейчас деньги, которые выводятся из России, облагаются налогом всего в 2%."Это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", — заявил Путин.Начать предлагается с тех стран, через которые как раз и проходят значительные ресурсы российского происхождения."Богатые тоже платят — это нормально. Это первый шаг к тому, чтобы российская промышленность была зарегистрирована в России, платила такие же налоги. Введение 15-процентного налога на выплату дивидендов — это нормальная практика, которая, может быть, создаст дополнительную мотивацию для того, чтобы эти предприятия регистрировать их в России, а также выравнит условия для предприятий, которые работают и зарегистрированы в России, и тех, которые зарегистрированы в офшорах", — подчеркнул глава ВТБ Андрей Костин."Все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном", — отметил Владимир Путин.Кабинет министров уже все утвердил, а нормы, которые требуют законодательного вмешательства, направлены в Государственную Думу.