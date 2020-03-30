Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости. Такая информация появилась на сайте кабинета министров.

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости. Такая информация появилась на сайте кабинета министров.Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.Документ конкретизирует некоторые позиции, передает РИА Новости.Из пункта "детские товары" прошлой версии теперь отдельно выделены пеленки, подгузники, бутылочка для кормления, соска-пустышка и крем от опрелостей.Список "санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей" также был конкретизирован: медицинская маска, антисептик, сухие и влажные салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Стиральный порошок также отдельно выделен в новом перечне.Бензин, дизельное топливо и газ, которые ранее были объединены в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями.В списке сохранились спички, свечи, а также зоотовары, в том числе корма и ветеринарные препараты.Ранее в данный перечень входили табачная продукция, печатные СМИ, автозапчасти, похоронные принадлежности и не только.