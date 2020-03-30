30.03.2020

2020-03-30 20:20:25

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев обратился к жителям региона

Спикер областного парламента, секретарь Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия"сказал следующее:

Сегодня для всех нас официально начался период самоизоляции.

Все вы, думаю, следите за обстановкой в стране и мире из-за распространения коронавируса. Нет смысла повторять, в какой непростой ситуации мы все оказались. И болезнь не где-то там, далеко. Первые случаи заболевания коронавирусом подтверждены и в нашей области.

Не хочу делать печальных прогнозов, но, судя по сценарию других стран и регионов, эта статистика может нарастать.

Сколько людей заболеет, зависит от каждого из нас, от нашей сознательности. Я прошу вас быть дома.

У нас не так часто бывает возможность провести время с близкими. Просто поговорить. Прочитать книгу, которую вы давно планировали, или посмотреть хороший фильм.

А может быть, заняться самообразованием, начать изучать новое направление. Или уделить время комплексу упражнений, чтобы выглядеть еще лучше. Чем больше людей сейчас останутся дома, тем быстрее мы все сможем вернуться к привычной жизни.

Конечно, я и мои коллеги продолжаем работу. На партию «Единая Россия» возложены серьезные задачи по поддержке людей, особенно старшего возраста, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Уже на прошлой неделе на базе общественной приемной партии мы открыли штаб, куда может позвонить каждый желающий ((телефон на экран: 32-32-00)), проконсультироваться и попросить о помощи. Волонтеры и активисты «Молодой гвардии «Единой России» готовы.

Сегодня я и мои коллеги из Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» приняли решение помочь нашим волонтерам. Все мы переведем в наш владимирский фонд средства в размере своей месячной зарплаты. Эти деньги нужны, чтобы купить для волонтеров средства защиты – перчатки, маски, антисептики. Мы должны обезопасить их и тех людей, к которым они придут. Нашу инициативу уже поддержали депутаты Законодательного Собрания фракции «Единая Россия», партийные активисты из городов и районов области, в том числе руководители органов местного самоуправления.

Сейчас у нас в регионе около четырехсот волонтеров, которые помогают пожилым людям в условиях угрозы распространения коронавируса.

Для владимирцев напоминаю, некоторые магазины работают в режиме доставки продуктов. Все необходимое вы можете заказать, не выходя из дома.

Отдельное спасибо еще раз хочу сказать медицинским работникам.

Знаю, в каком напряженном режиме они работают. Они это делают ради нас с вами. Пожалуйста, подумайте о них. Не прибавляйте им работы.

Еще раз призываю вас всех: будьте дома! Соблюдайте правила гигиены. Коронавирус – это опасное вирусное заболевание. Каждый из нас может заразиться и заразить других людей. Чтобы этого не допустить просто оставайтесь дома.