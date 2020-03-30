30.03.2020

2020-03-30 22:05:18

Приют Дом северной собаки пережил пожар

В Петушинском районе загорелось поле, на котором расположен приют для животных Дом северной собаки. Как удалось отстоять вольеры от огня?

- Вот бешеный, прыгает на сетку - это Арчи. Велес, Жуть, Волча, Герц , Мира , Пума, Мышь!

Каждого из ста восьмидесяти своих четвероногих подопечных Яна Ремизова знает в лицо. Имен пока нет только у четырех новых псов. В день, когда загорелись окрестные поля , хозяйка Дома северной собаки как раз отправилась за ними в Москву.

На месте на тот момент оставались два сотрудника приюта. Олег Семёнов , рассказывает что огонь пошел на вольеры сразу с двух сторон. Дежурный на 112 ответил, что раз огонь населенным пунктам не угрожает , то пожарные на такой выезд не поедут. И тушить пришлось самим - сбивать огонь досками и лопатами, топтать ногами- и так четыре часа к ряду. Вечером в тот же день Олег обнаружил на обочине дороги пластиковую зажигалку.

Олег Семенов, сотрудник:

- Если она пролежала бы зиму или хотя бы два-три дня, она была бы грязная. Она не была грязная , газ в ней есть. Так что у меня будет только одна просьба - хозяин, вернись за ней. А там уже будем разговаривать. ))

Огонь удалось остановить в нескольких метрах от вольеров с животными. Люди и собаки живы. А вот домик для гостей и зону вокруг него защищать было уже некому.

- Вот место, где стоял основной гостевой домик . От него не осталось ничего, там было очень много дров , печка стояла, солома. Было антуражно все- в дереве. Естественно, все это полыхнуло и в пять минут сгорело. Ребята ничего не успели достать.

И самое главное - сгорела большая часть деревянных нарт- собачьих упряжек, которые зимой приносили приюту средства к существованию. Прямой ущерб Яна Ремизова оценивает более чем в триста тысяч рублей. Но на помощь уже приходят неравнодушные люди - собрали деньги на палатку для гостей, просто приезжают помочь. Наталья Ураева , когда-то взяла здесь щенка Хаски , о произошедшей беде узнала в соцсетях.

Наталья Ураева:

- Я к мужу с этим телефоном бегу - говорю, Сереж, ты посмотри, что происходит? А мы не знаем ничего... Загрузили машину инструментом и приехали помочь.

Дом северной собаки появился в Петушинском районе весной прошлого года. Зооволонтёр Яна Ремизова приехала сюда с двадцатью пятью ездовыми собаками. За год количество хвостов увеличилось почти в восемь раз. Именно здесь находят новый дом брошенные хозяевами хаски из нашей и соседних областей.

Яна Ремизова, хозяйка приюта:

- Я думаю, что это единственная порода, которая сейчас на грани катастрофы находится. Они очень популярны, они очень сложны и поэтому щенков берут и к году , примерно, они оказываются на улице.

На карантинной неделе Дом Северной собаки объявил субботник для всех, кто желает помочь- чистый воздух в открытом поле - толп желающих здесь не ожидают и будут рады любой поддержке.

Яна Ремизова:

- В любой день , начиная с завтра, мы готовы здесь видеть всех, напоить чаем, выдать порцию обнимашек от наших хаски , ну и достаточно большую порцию работы.

А самое главное, чем в ближайшие дни намерены заняться в приюте , это окопать территорию противопожарным рвом. Опоздали с этим всего на несколько дней...

Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.