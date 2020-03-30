30.03.2020

2020-03-30 20:20:27

Путин встретился с полномочными представителями Президента в регионах

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с Полномочными представителями Президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Президент поручил главам субъектов Федерации в ближайшие дни завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. «Нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Часть больниц на временной основе, если потребуется, полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. За это главы субъектов несут личную ответственность, сообщает сайт Кремля