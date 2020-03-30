Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя Юрия Бондарева, который ушел из жизни в воскресенье, 29 марта, на 97-м году жизни.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя Юрия Бондарева, который ушел из жизни в воскресенье, 29 марта, на 97-м году жизни.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал творчество Бондарева "прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа". Он добавил, что произведения писателя ценят все россияне, но особенно старшее поколение, пишет "Интерфакс".Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой охарактеризовал поколение Юрия Бондарева как "плеяду лейтенантов". А научный директор Российского военно-исторического общества (Михаил Мягков напомнил, что Бондарев был одним из основоположников "лейтенантской прозы", на которой воспитывалось не одно поколение.Депутат Александр Хинштейн назвал Бондарева "великим гражданином" и отозвался о нем в связи с речью в Кремле о перестройке, как "о самолете, взлетевшем без пункта назначения".Две недели назад, 15 марта, Бондарев отметил день рождения. Он очень ждал 75-летия Великой Победы, говорил, что праздник 9 Мая всегда встречает, что называется, "со слезами на глазах". Очень ценил акцию "Бессмертный полк", которая стала новой объединяющей силой поколений.Известно, что Бондарев, автор таких произведений, как "Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Тишина", "Двое", "Берег" и других, в последние годы сильно болел.