Узнав о том, что власти Москвы и Подмосковья запретили жителям выходить на улицу на неопределенный срок, будущие самоизолянты бросились в супермаркеты скупать не только гречку и туалетную бумагу, но и алкоголь. По примерным подсчетам, с пятницы по воскресенье было куплено в три раза больше спиртного, чем в обычное, мирное время.

Узнаво том, что власти Москвы и Подмосковья запретили жителям выходить на улицу на неопределенныйсрок, будущие самоизолянты бросились в супермаркеты скупать не только гречку и туалетнуюбумагу, но и алкоголь. По примерным подсчетам, с пятницы по воскресенье было куплено в три раза больше спиртного, чем в обычное,"мирное время".Главврачнаркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин бьет тревогу. Специалист утверждает:если не принять меры, нас ждет тотальное пьянство и, как результат, эпидемия нетолько коронавируса, но и преступлений на бытовой почве.Дмитрий Вашкин опасается за изолированноев четырех стенах население не просто так. Каждый год наркологи, а заодно и сотрудникиполиции, отмечают резкий рост алкогольных срывов, запоев и преступлений в длинныеновогодние каникулы. Вынужденный карантин с одной стороны может закончиться увеличениемрождаемости, с другой – тотальной алкоголизацией россиян. И вот почему.В мире сложиласьуникальная беспрецедентная обстановка. Люди находятся в шоке и неопределенности. Даже те, кто считает,что никакого вируса нет и "все это мировой заговор", понимают: смерть от голода,который может повлечь за собой коллапс мировой экономике страшнее, чем от коронаврируснойинфекции.У кого-то рушится бизнес, кого-то уволили с работы, кто-то не может зарабатывать,сидя дома. Сферы туризма, авиации, ресторанного бизнеса, шоу-бизнеса, бьюти-услуг,офлайн-магазины - все летит в тартарары.Не удивительно, что тревожность населения скоро будет зашкаливать, из-за чего многие уйдут в запой. Это обычный способ решения любой проблемы для многих, нетолько русских людей.Алкогольв стрессовой ситуации – не друг, а враг человека (впрочем, злоупотребление им влюбой другой ситуации тоже). Он расшатывает нервную систему и серьезно подрываетздоровье. Длительный карантинный запой приведет и к вспышкам агрессии, а значит,усугублению ситуации с домашним насилием в стране. Также запой может вызвать волну преступленийвнутри семьи, конфликтов между супругами, родителями и детьми, соседями, что ещебольше усугубит непростую мировую обстановку.Огромноеколичество семей не только в столице, но в России, по-прежнему живет в тесных "однушках"и "двушках". Чем может закончиться месячная изоляция с семьей на тридцати квадратных– страшно представить!Закредитованностьнаселения, невозможность выплатить кредиты, потеря работы и дохода, неуверенностьв завтрашнем дне, невозможность повлиять на ситуацию – все эти факторы опять жеявляются провоцирующими уход от реальности. Но пить будут не по пятницам, как этобыло "принято", а запоями.Что делатьРазумеется, ввод сухого закона – не лучшее решение.Такая мера вызовет еще большую нервозность в обществе. Но вот ограничить продажу алкоголя в одни руки вполнелогично.Очень важнов ситуации пандемии не забывать о том, что мы– взрослые люди. И несем ответственность за собственные поступки. А также зато, как мы боремся со стрессом, уходим от тревоги – с помощью спиртного или, например,спорта, которыми вполне можно заниматься дома.Знаете ли вы, что йога – составляющая любогоуспешного курса лечения от наркотической или алкогольной зависимости? В основе злоупотреблениялежат два человеческих качества. Тревожность, от которой зависимый пытается избавитьсяс помощью веществ, меняющих восприятие мира. И импульсивность – это когда человекне способен контролировать свои желания. Желание выпить или употребить наркотикв том числе. Именно йога учит жить "здесь и сейчас". То есть находиться в реальности,в моменте. Поэтому, даже если раньше вы незанимались йогой, карантин – прекрасное время, чтобы начать это делать.Кино и книги – отличнаяальтернатива ухода от реальности. Карантин – это возможность попасть в воображаемыймир без помощи алкоголя и запрещенных веществ. Смотрите фильмы и читайте книги, которые давно собирались освоить,но все никак – не было времени. Тем более, что многие ресурсы сделали доступ к нимбесплатным на время пандемии.Занимайтесьсексом! И утром,и вечером, и при любой возможности. Секс снимает уровень тревожности, нормализуетдавление и вызывает прилив гормонов радости в организме. Наконец, секс укрепляетотношения в паре, вынужденно оказавшейся в изоляции в режиме 24/7.