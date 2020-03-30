Дмитрий Шепелев с семьей находится в Ярославской области. Он сбежал от коронавируса из Москвы на природу.

Дмитрий Шепелев с семьей находится в Ярославской области. Он сбежал от коронавируса из Москвы на природу.Мужчина поделился с подписчиками в "Инстаграм" своими соображениями насчет китайской инфекции. Он отметил, что его восхищают публичные люди с COVID-19, которые не скрывают от народа информацию о заболевании. Шоумена радует, что большинство из них описывают коронавирус как грипп и с презрением относятся к панике."В России вообще с откровенными признаниями о состоянии здоровья дело обстоит туго", – считает Дмитрий Шепелев. Именно поэтому ведущий называет ценностью откровенность звезд. Мужчина уверен, что "разжигать тревогу" в подобной ситуации – преступление. Знаменитость отметила, что нужно иметь мужество, чтобы говорить правду в это непростое время. Напоследок он пожелал своим подписчикам здоровья, сообщаетМногие фолловеры не оценили откровения Дмитрия Шепелева. "Дмитрий, Вы очень легкомысленный человек, и это точно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если "известная персона" болеет в легкой форме, это еще не значит, что болезнь не серьезная", "Весьма халатно с вашей стороны, как публичного человека, писать о том, что вирус не страшнее гриппа", "Дима, ты в своем уме?" – написали недовольные.23 Мар 2020 в 12:29 PDT