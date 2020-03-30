Заключенные Башкирии будут шить медицинские маски для жителей республики. Об этом решении рассказали в местном министерстве промышленности и энергетики, сообщает Необходимые для пошива ..

Заключенные Башкирии будут шить медицинские маски для жителей республики. Об этом решении рассказали в местном министерстве промышленности и энергетики, сообщаетНеобходимые для пошива материала уже отправили в региональное управление ФСИН. Как сообщили в ведомстве, производство масок в колониях планируется вывести на промышленный уровень. Глава Башкирии Радий Хабиров поставил задачу добиться производства 75 тысяч масок ежедневно.