Зломышленники, пользуясь тем, что потерпевшие отвлекались, похищал денежные средства, находящиеся в видимой доступности...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в кражах у пенсионерок.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратились пенсионерки 82 и 84 лет. Они сообщили, что к ним в квартиры в 3 микрорайоне Зеленограда приходили двое молодых людей с целью осмотра труб холодной и горячей воды. После их ухода женщины обнаружили пропажу денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Зеленограде на Березовой аллее задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий, сотрудник одной из компаний по продаже климатического и отопительного оборудования.Установлено, что молодой человек совместно со своим коллегой посещал квартиры с целью проверки труб водоснабжения. В процессе общения одного из них с жильцами злоумышленник, пользуясь тем, что потерпевшие отвлекались, похищал денежные средства, находящиеся в видимой доступности.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31