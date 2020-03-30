Для передвижения по городу москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом. У жителей столицы, работающих не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.

Для передвижения по городу москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом. У жителей столицы, работающих не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы. Об этом СМИ сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.Как пояснил Репик, тем, кому нужно будет работать не на удаленке, а по факту, это право будет предоставлено настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией.У москвичей, которые работают по удаленному доступу, в QR-коде будет указан лишь домашний адрес, сообщает РИА Новости. При этом они все равно смогут покидать квартиру, чтобы сходить за продуктами, в аптеку или выгулять собаку.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что с 30 марта в столице вводится режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом. Жители столицы смогут обратиться за экстренной медицинской помощью, выйти из дома в связи с угрозой здоровью или жизни, для похода в аптеку за продуктами, для выгула домашних животных и чтобы вынести мусор. Данные правила не ограничивают право граждан на въезд в Москву или выезд из города.