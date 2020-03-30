Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско сравнил российскую премьер-лигу и немецкую Бундеслигу. Немецкий специалист признался, что отчасти лиги похожи, но имеются и различия.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сравнил российскую премьер-лигу и немецкую Бундеслигу. Немецкий специалист признался, что отчасти лиги похожи, но имеются и различия."В Бундеслиге 18 команд и все из них конкурентоспособны. Даже "Падерборн" может преподнести сюрприз "Баварии". Думаю, разница кроется именно в этом, — сказал Тедеско, слова которого приводит Спорт24.Ru - Все команды имеют очень хорошие молодежные академии, скаутские департаменты. Да, первая пятерка имеет большие бюджеты, но все команды плюс-минус на одинаковом уровне"."В России же ситуация примерно похожа. Однако многие команды не имеют аналогичной структуры. Впрочем, я пока не играл против всех клубов России. Не исключено, что спустя несколько месяцев я мог бы сказать про всех".Напомним, что до "Спартака" Тедеско на протяжении двух лет работал в немецком "Шальке-04". Красно-белых 34-летний наставник возглавил в 2019 году. После 22 туров чемпионата России по футболу Спартак" занимает восьмую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на 22 очка.