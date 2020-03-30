В Москве скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Две недели назад ему исполнилось 96 лет.

В Москве скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Две недели назад ему исполнилось 96 лет.О смерти писателя сообщила ТАСС его супруга Валентина Бондарева. По ее словам, Юрий Бондарев умер дома днем 29 марта. Поддержать ее собралась вся семья, добавила она.Юрий Бондарев, уроженец Орска, был участником Великой Отечественной войны — тогда он командовал батареей, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, в составе советских войск дошел до Чехословакии.После войны он окончил Литературный институт имени Горького, дебютировал в печати в 1949 году, входил в состав редколлегий многих литературных журналов, возглавлял общественные организации. С 1990 по 1994 год Юрий Бондарев был председателем Союза писателей России.Он был Героем Социалистического Труда и почетным гражданином города-героя Волгограда, лауреатом Ленинской (1972), двух Государственных премий СССР (1977, 1983) и Государственной премии РФ имени маршала Жукова в области литературы и искусства (2014), пятой юбилейной Патриаршей литературной премии (2015).В 1994 году писатель публично отказался принять орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Среди главных произведений Юрия Бондарева — романы "Батальоны просят огня" (1957), "Тишина" (1962) и "Двое" (1964), "Горячий снег" (1970), "Берег" (1975), "Выбор" (1981) и "Игра" (1985).Также сегодня скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он руководил Мосгоризбиркомом с середины 1990-х годов, ему было 66 лет.