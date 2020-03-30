При необходимости личного обращения в подразделения по вопросам миграции стоит воспользоваться функцией предварительной записи.

УВМ УМВД России по Владимирской области рекомендует гражданам активно пользоваться возможностями Единого портала государственных услуг.Граждане Российской Федерации имеют возможность подать заявления о регистрации (снятии) по месту жительства (пребывания), о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации в случаях достижения 20-летнего, 45-летнего возраста, а также заявления об изменениях установочных данных, о непригодности паспорта к использованию, об обнаружении неточности или ошибки, существенного изменения внешности через многофункциональные центры или Единый портал государственных услуг, где также можно использовать функцию предварительной записи на личное посещение.Функцией предварительной записи на посещение подразделений по вопросам миграции на точную дату и время через портал gosuslugi.ru рекомендовано воспользоваться в случаях подачи заявлений о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации при достижении 14-летнего возраста, при необходимости получения паспорта, приобретении гражданства, утраты (похищения) ранее выданного паспорта, замене паспорта гражданина СССР.Также УМВД России по Владимирской области напоминает: в целях соблюдения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства территориальными органами МВД России на районном уровне организован прием документов для продления срока действия имеющихся виз до 90 дней, независимо от цели въезда в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью выезда с территории Российской Федерации.В случае обращения иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, будут приниматься решения о продлении срока временного пребывания до 90 дней на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания.