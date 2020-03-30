А также, что будет закрыто

Во Владимирской области определён окончательный список организаций, которые будут открыты, а также тех, что будут закрыты во время вынужденных выходных. Их утвердили на брифинге, прошедшем 30 марта в Администрации Владимирской области.На данный момент в регионе уже не работают:Бассейны и фитнес-центрыКультурно-развлекательные, досуговые и спортивные заведенияКафе, столовые, бары и другие организации общественного питанияСалоны красоты, СПА-салоны, массажные салоныБани, сауныРынки и ярмарки«Открытыми остаются аптеки и точки стационарной торговли продуктами питания. Разрешена также работа точек общепита на вынос без посещения гражданами этих организаций и доставка заказов», - отметила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Виктория Кулыгина.По Указу Президента РФ, режим нерабочей недели не распространяется на организации, занятые в производстве продовольствия и товаров из списка первой необходимости.Гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря не будут принимать туристов до 1 июня. Все уже готовые бронирования отменили, а уже заселившимся гостям предписано самоизолироваться.