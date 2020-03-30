В минувшую субботу в арабских соцсетях появилась информация, что из частной ливийской тюрьмы Митига сбежали заключенные. Сообщается, что среди них был русскоговорящий пленник. Позднее стало известно, что речь шла о сотруднике Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее. Это подтвердил глава Фонда Александр Малькевич.

В минувшую субботу в арабских соцсетях появилась информация, что из частной ливийской тюрьмы "Митига" сбежали заключенные. Сообщается, что среди них был русскоговорящий пленник. Позднее стало известно, что речь шла о сотруднике Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее. Это подтвердил глава Фонда Александр Малькевич.Он рассказал, что после тщательного мониторинга соцсетей и общения с собственными источниками его сотрудникам удалось подтвердить – Шугалей действительно был в числе беглецов. И хотя известно, что террористы вновь поймали пленников близ Триполи и бросили их в карцер, нельзя однозначно утверждать, что российского социолога постигла такая же судьба. Чтобы выяснить наверняка, поймали его или нет, в "Митигу" уже отправился российский адвокат.Триполитанская тюрьма "Митига" печально известна крайне тяжелыми условиями содержания и . Тот же карцер – это клетушка 90 на 120 сантиметров, в которой нельзя даже лечь и приходится спать сидя. А о пытках и надзирателей неоднократно писали СМИ.Напомним, Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены ливийскими террористами и заточены в "Митигу" в мае прошлого года. Эта тюрьма находится рядом с одноименным аэропортом и на данный момент переоборудована в базу боевиков. Террористы разместили на территории тюрьмы артиллерию и пункт управления беспилотниками, а заключенных используют в качестве прикрытия от артиллерийских ударов со стороны сил ЛНА.