Прохожий, увидевший ребёнка на земле, немедленно вызвал «скорую» помощь

Утром 30 марта в Коврове 5-летний ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Сейчас ему в реанимации оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба СК РФ по Владимирской области.По предварительным данным, утром мама отправилась в магазин, оставив ребёнка без присмотра. Тот облокотился на москитную сетку и выпал из окна. К счастью, прохожий, увидевший ребёнка на земле, немедленно вызвал «скорую» помощь, которая отвезла ребёнка в больницу, где ему в условиях реанимации оказывают медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивается как стабильное.Следственный комитет РФ по Владимирской области займётся проверкой происшествия и оценит действия матери. А пока следственное управление СК России, региональное управление МВД России и Департамент здравоохранения администрации региона напоминают об обязанности взрослых обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей, не допуская ситуаций, при которых травмируются дети.