Как сообщается на портале мэра столицы, в ближайшие дни выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска.
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Его ввели указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В частности, гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула собаки. Последнее разрешается делать в радиусе не более ста метров от дома. Также разрешается выносить бытовой мусор.
Введены указом Собянина и другие ограничительные меры. В частности, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей на расстояние не менее 1,5 м. Исключением в этом случае может стать только поездка на такси. Магазинам, аптекам и любым другим организациям, в которых находятся или работают люди, документ предписывает обеспечить соблюдение социальной дистанции. Сделать это нужно путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. Аналогичные меры ввели и в Московской области.
На своем сайте мэр столицы в воскресенье проинформировал, что в ближайшие дни власти завершат "ряд технических и организационных мероприятий" и выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска. Регламент выдачи такого документа мэрия определит отдельно. При этом, по словам Собянина, в течение ближайшей недели в мегаполисе развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль",- проинформировал мэр.
При этом он особо подчеркнул тот факт, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из нее. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - написал Собянин.
Между тем, как подчеркнули в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подписанный указ не предусматривает ограничений на движение автотранспорта. А вот порядок получения спецпропусков для передвижения по городу, по данным штаба, будет определен и опубликован отдельно. "До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - заверили в штабе.
Подписанный в воскресенье указ мэра, помимо прочего, закрепляет право на бесплатные медикаменты для москвичей, больных легкой формой вызываемого коронавирусом заболевания и проходящих лечение под наблюдением врачей амбулаторно. Власти Подмосковья также сообщили о том, что заболевшие коронавирусом жители региона и те, кто им помогает, получат противовирусные препараты бесплатно.
Кроме того, мэрия Москвы продлила на девять дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и в период с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
"Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки", - также написал на своем сайте мэр столицы. В качестве первого шага он назвал региональную компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.
Вводимые меры, как сказал Собянин, являются абсолютно необходимыми. "Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заключил он.