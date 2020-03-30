Как сообщается на портале мэра столицы, в ближайшие дни выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Его ввели указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.В частности, гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула собаки. Последнее разрешается делать в радиусе не более ста метров от дома. Также разрешается выносить бытовой мусор.Введены указом Собянина и другие ограничительные меры. В частности, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей на расстояние не менее 1,5 м. Исключением в этом случае может стать только поездка на такси. Магазинам, аптекам и любым другим организациям, в которых находятся или работают люди, документ предписывает обеспечить соблюдение социальной дистанции. Сделать это нужно путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. Аналогичные меры ввели и в Московской области.На своем сайте мэр столицы в воскресенье проинформировал, что в ближайшие дни власти завершат "ряд технических и организационных мероприятий" и выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска. Регламент выдачи такого документа мэрия определит отдельно. При этом, по словам Собянина, в течение ближайшей недели в мегаполисе развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль",- проинформировал мэр.При этом он особо подчеркнул тот факт, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из нее. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - написал Собянин.Между тем, как подчеркнули в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подписанный указ не предусматривает ограничений на движение автотранспорта. А вот порядок получения спецпропусков для передвижения по городу, по данным штаба, будет определен и опубликован отдельно. "До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - заверили в штабе.Подписанный в воскресенье указ мэра, помимо прочего, закрепляет право на бесплатные медикаменты для москвичей, больных легкой формой вызываемого коронавирусом заболевания и проходящих лечение под наблюдением врачей амбулаторно. Власти Подмосковья также сообщили о том, что заболевшие коронавирусом жители региона и те, кто им помогает, получат противовирусные препараты бесплатно.Кроме того, мэрия Москвы продлила на девять дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и в период с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности."Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки", - также написал на своем сайте мэр столицы. В качестве первого шага он назвал региональную компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.Вводимые меры, как сказал Собянин, являются абсолютно необходимыми. "Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заключил он.