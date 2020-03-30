В столице улучшилось качество воздуха. Концентрация загрязняющих веществ стала ниже, и к 11 утра достигла показателей нормы.

В столице улучшилось качество воздуха. Концентрация загрязняющих веществ стала ниже, и к 11 утра достигла показателей нормы.Рост уровня загрязнения атмосферы был связан с погодой: отсутствие осадков и слабый ветер препятствуют самоочищению атмосферы. Кроме того, в субботу москвичи массово покидали город, на дорогах образовались пробки, в приземном воздухе накапливались автотранспортные выбросы.В то же время промышленные выбросы, согласно данным автоматических датчиков контроля на 55 крупных предприятиях, не превышали допустимых значений.Днем 29 марта продолжится улучшение условий рассеивания вредных выбросов в атмосфере, сообщает Мосэкомониторинг.