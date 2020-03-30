Сотрудниками столичной Госавтоинспекции были выявлены фотографии и видеозаписи, на которых изображен автомобиль «Лада» с надписью на кузове «Отдел по борьбе с короновирусом».

«Сотрудниками ГИБДД Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве вынесены постановления об административных правонарушениях в отношении водителя, неоднократно нарушившего Правила дорожного движения.При мониторинге сети Интернет сотрудниками столичной Госавтоинспекции были выявлены фотографии и видеозаписи, на которых изображен автомобиль «Лада» с надписью на кузове «Отдел по борьбе с короновирусом». Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.Полицейскими было установлено, что данная автомашина следует по Волгоградскому проспекту в сторону центра. В ходе организованных мероприятий сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили транспортное средство на Есенинском бульваре. За рулем находился 25-летний владелец автомобиля. Он предъявил водительское удостоверение, которое числится как утраченное. В присутствии понятых данный документ был изъят.По результатам проверки госавтоинспекторами в отношении водителя составлены семь постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.3, частями 1, 3 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, частью 2 статьи 12.25, а также частью 1 статьи 12.37 КоАП РФ.Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео