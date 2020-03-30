Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.Квартиру покидать разрешается только в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок продуктов и лекарств, выгула животных на расстоянии 100 метров от дома.Выходить из дома можно будет только по спецпропускам. В течение недели в Москве заработает система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан.Право граждан выезжать из города не ограничивается.Инфицированные коронавирусом с легким течением болезни будут находиться дома и получать лекарства бесплатно. Бесплатная антивирусная терапия полагается и медикам.Москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, продлят срок действия проездных на 9 дней. Потерявшие работу автоматически получат пособие в размере 19,5 тысячи рублей.