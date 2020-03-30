В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. В минувшую субботу, 28 марта, в полицию обратились местные ..

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.В минувшую субботу, 28 марта, в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что в одном из домов на Северном проспекте дебоширит пьяный мужчина. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Во время задрежания хулиган стал вести себя агрессивно и угрожать ножом полицейским.Стражам порядка удалось обезоружить дебошира. Как сообщает , в результате правоохранители получили незначительные травмы.