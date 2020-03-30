В поселке Удельная Московской области 17-летний школьник погиб от удара током. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. По предварительной версии, подросток перелезал через ..

В поселке Удельная Московской области 17-летний школьник погиб от удара током. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.По предварительной версии, подросток перелезал через бетонный забор возле трансформаторной подстанции. Чтобы сохранить равновесие, молодой человек схватился за провод, в результате чего его ударило током. Школьник скончался на месте, сообщает