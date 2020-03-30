30.03.2020

2020-03-30 20:20:26

Ведущим радиостанции «Маяк» построили домашние студии для соблюдения режима самоизоляции

Радио «Маяк» переходит на удалённый режим работы. Команда станции приняла такое решение коллективно. Теперь ведущие выходят в эфир из домашних студий.

Новые обстоятельства продиктованы мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса.

«Карантин не коснулся прямого эфира станции. Технические службы ВГТРК помогли нам реализовать план по работе на “удалёнке” – организовали домашние студии для ведущих станции. Привезли и установили всё необходимое оборудование и аппаратуру, благодаря этому выход в эфир из дома никак не повлиял на качество звука, связи и прочие технические коммуникации», - Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».

Формат гостевых эфиров станции сохранился. Эксперты появляются в программах так же, но дистанционно.

Сейчас в студии «Маяка» непривычно пусто – на месте лишь звукорежиссёр и редактор, чьё присутствие пока необходимо для контроля прямого эфира.

«Новые условия открывают для радио абсолютно новые возможности и форматы. Наверное, все уже отметили, что радио сейчас играет неимоверно важную роль. Это осознаёт каждый сотрудник радиостанции «Маяк», - Наталия Шевченко, программный директор радиостанции «Маяк».

«Подмосковные вечера» – проект, продиктованный самоизоляцией. Несмотря на новые технические условия, мы соединяем всех ведущих в одном шоу на одной площадке. Главные голоса «Маяка» принимают звонки со всей страны: три часа слушают людей, отвечают на их вопросы и помогают советом.

Присоединиться к обсуждению можно по понедельникам и четвергам с 17:00 до 20:00.

Большинство ведущих вошли в эфир с новыми вводными без потери профессионального опыта. Колорита добавляют их новые студии: Сергей Стиллавин выходит в эфир из бани, Рита Митрофанова организовала студию на кухонном окне и вещает с видом на МГУ, а Владимир Матецкий и Александр Пушной давно имеют свои студии дома…

«Несмотря на то, что некоторые мои руководители видели опасность в расслабленности, настоящие профессионалы вроде меня умеют сосредотачиваться даже в такой необычный обстановке, как родная баня, которая пахнет вениками и копотью из печи.

Да, расположена моя студия в бане: на первом этаже парная, душевая и комната для питья чая, а наверху, под двускатной крышей, где обычно люди устраивают бильярд, я как раз и расположил свою звуковую мастерскую. Правда, мне пришлось ускорить работу по протяжке оптического кабеля – я не очень торопился с этим делом, потому что быстрая связь мне была не нужна, но теперь и она у меня появилась», - Сергей Стиллавин, ведущий программ на радиостанции «Маяк».

«Маяк» – главная информационная радиостанция России.

Основная концепция: образовательные и познавательные проекты; интерактивные блоки, в которых слушатели делятся своим мнением; лектории для взрослых и детей; музыкальные и специальные тематические проекты.

Гости программ – эксперты, лидеры мнений, ньюсмейкеры и самые актуальные персоны страны и мира.

