Правительства всех стран мира предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом. Несмотря на успехи, расслабляться рано: новая волна пандемии может начаться осенью, считает сербский эпидемиолог Зоран Радованович.

Правительства всех стран мира предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом. Несмотря на успехи, расслабляться рано: новая волна пандемии может начаться осенью, считает сербский эпидемиолог Зоран Радованович.Если бы не принятые меры, число заболевших коронавирусом росло бы более быстрыми темпами, уверен доктор. Самоизоляция и социальное дистанцирование помогают сделать нагрузку на систему здравоохранения более равномерной, подчеркнул эксперт.Совсем остановить пандемию коронавируса невозможно, но есть шанс растянуть ее по времени, уверен Радованович. Благодаря принятым жестким мерам количество новых заражений COVID-19 к лету может снизиться до единичных случаев, но с осени вновь может начаться рост заболеваемости, приводит мнение эпидемиолога РИА Новости."Например, эпидемия SARS продолжалась до июля 2003 года, но новый коронавирус не обязательно должен этому следовать", – сказал Радованович.По всему миру общее число зараженных коронавирусом достигло 723 тысяч. За сутки заболели более 59 тысяч человек, не смогли справиться с инфекцией 3,1 тысяча пациентов.Больше всего зараженных выявлено в США – 142 тысяч. За последние сутки обнаружено почти 19 тысяч новых случаев. Самая тяжелая ситуация складывается в Нью-Йорке.Динамика распространения нарастает. За последние сутки в нашей стране выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве. Общее сило заболевших COVID-19 достигло 1836 человек.