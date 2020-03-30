Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося писателя Юрия Бондарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Дмитрия ..

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося писателя Юрия Бондарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.По его словам, произведения Юрия Бондарева особенно ценят люди старшего поколения. Его творчество стало "прекрасным примером" повествования о героическом прошлом народа.Напомним, Юрий Бондарев умер на 96-м году жизни в Москве. Писатель участвовал в Великой Отечественной войне. В числе наиболее заметных его работ – произведения "Батальоны просят огня", "Горячий снег" и "Тишина", передает .