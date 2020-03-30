30.03.2020

2020-03-30 22:05:18

Владимирские медики работают в условиях инфекционной угрозы

Как врачи обеспечены защитными средствами, рассказала главный внештатный врач-эпидемиолог области Наталья Широбокова.

Новый день начинается с проверки и выдачи комплектов индивидуальной защиты. Старшая медсестра Елена Соловей говорит: врачи выезжают к пациентам на дом с 10 утра и заканчивают работу только к вечеру. Если человек прибыл из страны неблагополучной по коронавирусу, он направляется на ежедневное наблюдение. Анализы сдаются на первый и 10-ый день изоляции. Две пары перчаток, комплекты для сбора для мазков, респираторы. Так сегодня выглядит персональный набор медика.

Елена Соловей, старшая медсестра терапевтического отделения:

- Это все индивидуально для каждого пациента, которые сейчас у нас под наблюдением. Такие наборчики мы готовим. Также у нас для каждой медсестры есть одноразовые халат, шапочка. Все это тоже мы каждое утро собираем.

На карантинной неделе поток пациентов стал меньше. В основном приходят люди с хроническими заболеваниями или острой болью. Работает процедурный кабинет. На входе - обязательное измерение температуры. Если она выше нормы, человека вне очереди примет терапевт. В коридорах - плановая дезинфекция воздуха. Аппаратов немного, их перемещают согласно расписанию. Главный внештатный эпидемиолог Наталья Широбокова объясняет: сейчас лучше вызвать врача на дом, чем приходить в поликлиники. Но если человек все же пришел, о своей защите он должен позаботиться сам. Обеспечить всех пациентов масками - невозможно.

Наталья Широбокова, главный внештатный эпедимеолог департамента здравоохранения:

- Вы все равно вынуждены будете ходить не только в поликлинику. В аптеку, за продуктами. Даже если вы сами не болеете. То есть любая маска имеет какую-то защитную функцию, в любом случае наличие маски из любых материалов, она уменьшает риск инифицирования.

А это инфекционный бокс. Сюда заходит врач перед осмотром пациентов с подозрением на коронавирусную и другие инфекции. Защитные костюмы,очки, маски, респираторы. Комплекты постоянно пополняются, сейчас больницы оснащены всем необходимым. Объем работ не стал больше., но увеличилась трудоемкость. Не стоит забывать: еще не завершен сезон ОРВИ, напоминает зав детским инфекционным отделением Ольга Потапова. И теперь на выход к каждому подозрительному пациенту приходится надевать полный костюм.

Ольга Потапова, заведующая детским отделением владимирской больницы №2:

- Объем работы в данном случае у нас не увеличился. Обычное сезонное поступление детей. Никакой паники нет. просто по-другому наблюдаем за детьми, которые прибыли из неблагополучных районов.

По мнению врачей , общая картина заболевамости в области не изменилась. Но если раньше люди предпочитали пересидеть дома , а некоторые занимались самолечением, то сейчас обращаются с малейшими жалобами. Такая забота населения о здоровье даже радует. Но прибавляет работы.

Ольга Павловская, Андрей Синягин. Вести-Владимир.