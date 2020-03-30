В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» полицейский-кинолог ОМВД Росси по Юрьев-Польскому району младший сержант полиции Александра Никонова рассказала о своем прадедушке Геннадии Александровиче Богородском.

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