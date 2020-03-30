О своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, рассказала полицейский-кинолог ОМВД России по Юрьев-Польскому району младший сержант полиции Александра Никонова.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2020-vladimirskie-policejskie-prisoedinilis-k-patrioticheskoj-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-posvyashhennoj-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html" target="_blank">Владимирские полицейские присоединились к патриотической акции «Я помню. Я горжусь!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне</a> - О своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, рассказала полицейский-кинолог ОМВД России по Юрьев-Польскому району младший сержант полиции Александра Никонова.
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2020-vladimirskie-policejskie-prisoedinilis-k-patrioticheskoj-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-posvyashhennoj-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html]Владимирские полицейские присоединились к патриотической акции «Я помню. Я горжусь!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне[/url] - О своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, рассказала полицейский-кинолог ОМВД России по Юрьев-Польскому району младший сержант полиции Александра Никонова.