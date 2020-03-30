С 20 марта осмотрено уже 5220 человек

По состоянию на утро 30 марта во Владимирской области по-прежнему не выявлено случаев заражения коронавирусом. С 20 марта осмотрено уже 5220 человек, проведено 1012 лабораторных обследований, сообщает пресс-служба Белого дома.Для повышения оперативности диагностики заболевания в Городской больнице №6 во Владимире тоже стали проводить исследования на Covid-19.Всего в регионе работают 54 медицинские организации, оборудованные для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции.Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает, что если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.