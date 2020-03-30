Сразу два положительных результата анализов пришли из Москвы

По состоянию на 10.00 30 марта во Владимирской области зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора.Ранее мы публиковали бюллетень, в котором по состоянию на 9.00 в регионе не было зарегистрировано случаев инфецирования, однако, по информации Зебра ТВ, в новой партии анализов, пришедших из Москвы, обнаружились сразу два положительных результата.Пока неизвестно, где находятся и проживают больные, но в Управлении Роспотребнадзора обещают разобраться в ситуации в ближайшее время.