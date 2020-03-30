Сейчас здоровью зверька ничего не угрожает

27 марта во время очередного пала травы во Владимирской области спасатель МЧС спас из огня ёжика. Сейчас здоровью зверька ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Начальник пожарно-спасательного гарнизона Юрьев-Польского района Ильфат Ахметзянов во время тушения пожара в деревне Варварино увидел в эпицентре горящего поля маленького ёжика. Спасатель, не раздумывая ни секунды, бросился в огонь, ополоснул ежонка водой и помог выбраться в безопасное место.