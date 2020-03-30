Это продлится до 5 апреля

30 марта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс очередные поправки в Указ от 17 марта № 38 «О введении режима повышенной готовности».До 5 апреля во Владимирской области приостановится работа организаций, оказывающих услуги по:Техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;Техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и лёгких грузовых автотранспортных средств;Техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств;Мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг;Техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов.Также по решению губернатора в области перестают работать все рынки и ярмарки.