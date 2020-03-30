Им разрешено работать только на вынос или доставкой

Во Владимирской области вводятся дополнительные меры противодействия коронавирусной инфекции. Глава региона Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 17 марта «О введении режима повышенной готовности».По этому документу с 28 марта временно закрылись кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары и другие заведения подобного рода. Им разрешено работать только на вынос или доставкой. С сегодняшнего дня это ограничение коснётся буфетов и столовых в организациях, обслуживающих своих сотрудников.Также, по информации пресс-службы Белого дома, с 4 апреля в офисах МФЦ приём будет проходить лишь по предварительной записи.