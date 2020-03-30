В Москве воспитательница детского сада зарезала своего отца. Убийство произошло в квартире на северо-востоке столицы, сообщает . По предварительным данным, злоумышленница находилась в ..

В Москве воспитательница детского сада зарезала своего отца. Убийство произошло в квартире на северо-востоке столицы, сообщает .По предварительным данным, злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причина конфликта между отцом и дочерью выясняется.