Французская модель Интан Клемент описала симптомы коронавируса. Как оказалось, заболевшие могут слышать странные звуки из легких при дыхании.

Французская модель Интан Клемент описала симптомы коронавируса. Как оказалось, заболевшие могут слышать странные звуки из легких при дыхании.Красавица рассказала, что первым заболел ее партнер: она решила, что это обычная простуда. Интан и ее молодой человек решили не отлеживаться и отправились кататься на лыжах с друзьями. На склоне стало плохо уже самой модели: она почувствовала слабость, ей стало тяжело дышать.На следующий день болезнь начала развиваться: Интан постоянно кашляла. Еще через некоторое время модель заметила, что из легких доносится странный звук при дыхании. Только это побудило модель обратиться ко врачу.Что удивительно, медик тоже списал все на обычную простуду. Только после второго обращения в больницу Интан решили проверить на коронавирус – тест дал положительный результат."Я думала, что это обычная простуда, но мне становилось все хуже и хуже", – заявила модель в беседе с корреспондентом Daily Star.29 Мар 2020 в 10:43 PDTДевушку и ее молодого человека госпитализировали. Интан советует молодым людям соблюдать все меры безопасности и учитывать то, что симптомы коронавируса можно легко спутать с простудой.