Коронавирус продолжает активно распространяться и забирать жизни людей по всему миру. По последним данным, из-за инфекции скончались более 30 тысяч человек.

Коронавирус продолжает активно распространяться и забирать жизни людей по всему миру. По последним данным, из-за инфекции скончались более 30 тысяч человек.Накануне президент США Дональд Трамп выступил в рамках пресс-конференции. По его мнению, в связи с пандемией коронавируса в Америке могли умереть более двух миллионов человек. Однако власти вовремя приняли необходимые меры по борьбе с распространением инфекции, поэтому жертв оказалось в десятки раз меньше.По словам главы Белого дома, если говорить о таком масштабе, то пара сотен тысяч граждан – незначительная потеря. "Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали", – заявил президент Америки.Трамп отметил, что в ближайшие несколько недель в стране ожидается пик смертности из-за коронавируса. Политик прогнозирует начало восстановления США после пандемии не раньше 1 июля, сообщает .29 Мар 2020 в 10:43 PDTГлава Белого дома дал распоряжение о продлении мер против распространения . По данным , карантин в стране продлится до 30 апреля.