За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 4 несовершеннолетних. Произошло 286 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район. По предварительной информации, 23 марта 2020 года в 16.30 на 153 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-11183 1969 г.р. совершил наезд на стоящий у края проезжей части дороги автомобиль Мерседес – Бенц – Актрос с полуприцепом КРОНЕ. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, – госпитализирован; пассажир автомобиля ВАЗ 1985 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский район. По предварительной информации, 24 марта 2020 года в 16.10 в деревни Гридино на улице Молодежная напротив дома 12 «а» водитель автомобиля Форд-Куга при выезде с прилегающей территории допустил столкновение со скутером Стелс-50 под управлением водителя 2006 г.р. (13 лет, водительского удостоверения не имеет, был без мотошлема), который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель скутера с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ТТЖ, ушиб ребер, и пассажир скутера 2008 г.р., был без мотошлема, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана левого бедра, – госпитализирован.Вязниковский район. По предварительной информации, 25 марта 2020 года в 17.00 на 306 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Скания с полуприцепом Шмитц 1977 г.р. не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля МАН под управлением водителя 1971 г.р., в результате чего совершил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Скания, с диагнозом: ЧМТ, ушиб правого коленного сустава, направлен на амбулаторное лечение.Фрунзенский район. По предварительной информации, 26 марта 2020 года в 17.00 напротив дома 39 по улице Комиссарова в городе Владимир водитель автомобиля Тойота Авенсис, 1989 г.р., допустил наезд на пешехода 1965 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правого бедра, закрытый перелом левой голени, травматический шок, – госпитализирован.Октябрьский район. По предварительной информации, 27 марта 2020 года в 17.30 у дома 79 по улице Горького города Владимир водитель автомобиля Мерседес–Бенц, 1997 г.р., не предоставил преимущество в движении автомобилю Хонда–Цивик под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Мерседес–Бенц 1998 г.р. с диагноз: ЧМТ, СГМ, – госпитализирован; водитель автомобиля Хонда с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки и носа, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 28 марта 2020 года в 17.35 у дома 30 на Карачаровском шоссе города Муром водитель автомобиля Лада-Калина 1961 г.р., при повороте налево допустил столкновение с мотоциклом Хонда-CBR-600 под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда-CBR-600 с диагнозом: УГМ, перелом левой лучевой кости, рваная рана правого бедра и левой голени, – госпитализирован; пассажир автомобиля Лада-Калина 1963 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 29 марта 2020 года в 07.20 на 12 км автодороги Москва – Ярославль – Рупусово в Александровском районе водитель автомобиля Субару-Аутбек 1969 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием и наездом на деревья. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир 1994 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.