Печальная новость - не стало Юрия Васильевича Бондарева. Он ушел в 96. Большой русский писатель. Фронтовик. Лейтенантская проза - это про него. На Великой Отечественной он был командиром батареи. Ранен. Среди своих многочисленных наград особенно ценил две медали За отвагу.

Печальная новость — не стало Юрия Васильевича Бондарева. Он ушел в 96. Большой русский писатель. Фронтовик. "Лейтенантская проза" — это про него. На Великой Отечественной он был командиром батареи. Ранен. Среди своих многочисленных наград особенно ценил две медали "За отвагу"."Писатель зависим от всей мировой культуры. Но он не зависим ни от кого в отдельности. Это было сказано дерзко, но это была пора дерзости — 50 лет для меня, я чувствовал себя очень молодым, очень дерзким, очень решительным, потому что недавно была еще война", — говорил Юрий Бондарев, писатель, фронтовик, Герой соцтруда, дважды лауреат Госпремии СССР.Для него война всегда недавно. Там он узнал смерть, а потому и жизнь. "Послевоенные годы — это самые прекрасные годы моей жизни. Это была свобода", — признавался писатель.Он вернулся с фронта лейтенантом. Живым, счастливым, в орденах и медалях, любимая из которых — "За отвагу".Фильм "Тишина". Почти автобиографично, впрочем, как все у Бондарева. С этого романа и его экранизации началось то, что назовут "лейтенантской прозой". Своими книгами и фильмами Бондарев не давал превратить память о войне в мертвую глыбу штампов. Не позволил советском официозу забыть то, что пытались умолчать.Пронзительный "Горячий снег", где каждую секунду понимаешь, из чего на самом деле состоит подвиг. И от этого понимания сжимаются кулаки, а героям не сострадаешь — проживаешь с ними ад, изо всех сил пытаясь ему противостоять.Он не принял перестройку и развал Советского Союза, за что его ту же записали в реакционеры. А ведь Бондарев никогда не боролся "против". Он боролся "за". За то, что сам считал счастьем."Твоя жизнь — секунда в мироздании. И ты должен быть счастлив, что эта секунда тебе дана", — говорил писатель.