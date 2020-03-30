Про владимирского заболевшего пока ничего не известно, а вот в Коврове речь, видимо, идёт об умершем в больнице 48-летнем мужчине

Утром 30 марта стало известно, что во Владимирской области . Официальной информации о заболевших пока нет, но, как сообщает Зебра ТВ, один из них из Владимира, а второй – умерший в Коврове пациент.Ранее , в котором по состоянию на 9.00 в регионе не было зарегистрировано случаев инфицирования, однако, по информации Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, спустя час в новой партии анализов, пришедших из Москвы, обнаружились сразу два положительных результата.По словам корреспондентов всё той же Зебры ТВ, про владимирского заболевшего пока ничего не известно, а вот в Коврове речь, видимо, идёт .Изначально некоторые СМИ написали, что посмертный анализ мужчины дал положительный результат на коронавирус, однако, позже , заявив, что причина смерти - пневмония. Судя по всему, анализ погибшего действительно показал наличие вируса. При этом, на официальном ресурсе «Стопкоронавирус.РФ» в графе «умершие от заболевания» во Владимирской области стоит – 0.По словам главного врача ковровской ЦГБ Антона Зинченко, мужчина не был заграницей и не контактировал с теми, кто мог быть заражён коронавирусом.Он поступил в Центральную ковровскую больницу с жалобами на плохое самочувствие и кашель ещё 20 марта. Его определили в общую палату отделения пульмонологии, где он находился с другими больными.