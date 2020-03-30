Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов парламента принять законы, необходимые для получения 10-миллиардного кредита МВФ. Иначе стране грозит дефолт.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов парламента принять законы, необходимые для получения 10-миллиардного кредита МВФ. Иначе стране грозит дефолт.В своем видеообращении в Fb Зеленский указал, что из-за коронавируса Украина оказалась на распутье, а принятие двух важных законов позволит ей получить поддержку финансовых партнеров.На депутатах как слугах народа лежит серьезная ответственность, подчеркнул президент.Ранее сообщалось, что ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса может сократиться в 2020 году на 5%.