Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов парламента принять законы, необходимые для получения 10-миллиардного кредита МВФ. Иначе стране грозит дефолт.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов парламента принять законы, необходимые для получения 10-миллиардного кредита МВФ. Иначе стране грозит дефолт.
В своем видеообращении в Fb Зеленский указал, что из-за коронавируса Украина оказалась на распутье, а принятие двух важных законов позволит ей получить поддержку финансовых партнеров.
На депутатах как слугах народа лежит серьезная ответственность, подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса может сократиться в 2020 году на 5%.