Победительница и рекордсменка. В Петушинском районе чествовали юную тяжелоатлетку Марию Курбатскую. Девушка – воспитанница местной спортивной школы «Динамо». На первенстве России по

Победительница и рекордсменка. В Петушинском районе чествовали юную тяжелоатлетку Марию Курбатскую. Девушка – воспитанница местной спортивной школы «Динамо». На первенстве России по тяжёлой атлетике она выступала среди сильнейших спортсменок страны до 15 лет в весовой категории свыше 81 килограмма. Мария завоевала три золотые медали: в рывке (71 кг.), в толчке (80 кг.) и сумме двоеборья