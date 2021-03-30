Депутат областного ЗакСобрания фракции «Единая Россия» обсудил варианты решения одной из главных проблем города. Речь идет о Павловском мосте.

Депутат областного ЗакСобрания фракции «Единая Россия» обсудил варианты решения одной из главных проблем города. Речь идет о Павловском мосте.Вера Пояркова каждый день проезжает по Павловскому мосту. Это главная артерия города . И самая опасная.Вера Пояркова, местная жительница Коврова:- Я не хочу, чтобы случилась трагедия. А трагедия может быть. Я езжу на велосипеде каждый день и ощущаю дребезжания.Мост в аварийном состоянии. При этом является важным звеном в системе городских сообщений. Проходит над железной дорогой и разделяет город на две части. Ковровчане обратились к депутату Законодательного собрания Алексею Говырину с просьбой изыскать средства на ремонт моста. Нужно 260 миллионов. Таких денег в городской казне нет. Поэтому Говырин подготовил запрос на выделение всей суммы из регионального бюджета. Подчеркивая, что теперь решением этого вопроса занимается вместе с депутатом Госдумы Игорем Игошиным.Алексей Говырин, депутат ЗакСобрания фракции «Единая Россия":С 2018 года я обращался неоднократно и к губернатору области. Работал с заместителями профильными, но проблема не решается. На прошлой неделе прошло заседание Законодательного собрания, где я обратился к администрации области с депутатским запросом, чтобы выделить Коврову необходимые средства с участием регионального бюджета. Чтобы все эти работы провести и мост отремонтировать.))Другая тема - состояние дорог. К Алексею Говырину обратился местный депутат Денис Клеветов. По его словам, дорога к детской поликлинике № 2 оставляет желать лучшего. Вопрос требует оперативного решения.Денис Клеветов, депутат по избирательному округу № 29:- Мы обратились с ходатайством к Законодательному Собранию через Алексея Говырина, для того чтобы рассмотреть возможность реконструкции. Оперативные встречи позволяют наладить эффективный диалог для реализации инициатив снизу именно законодательного характера. Если говорить о возможном выдвижение Алексея Говырина в депутаты Государственной Думы считаю, что для города Коврова будет огромным плюсом.Такие встречи, по мнению Алексея Говырина, очень эффективны. Они помогают решать конкретные вопросы. Он надеется, что вскоре сможет решать вопросы города на федеральном уровне.Владимир Лебедев