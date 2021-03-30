Дальнейшее сотрудничество приведёт к крупным победам.

В рамках проекта "Спорт - здоровье нации. Движение вперёд" Владимирская федерация каратэ провела учебно-тренировочный семинар с многократным чемпионом России по каратэ и мастером спорта Алексеем Панкратовым.Максим Казанцев, президент Владимирской областной федерации каратэ: “В данном семинаре приняли участие 8 клубов, входящих в состав федерации - более девяноста спортсменов и около 10 тренеров сборной Владимирской области”.Алексей Панкратов, под руководством которого проводилась тренировка, уверен - дальнейшее сотрудничество приведёт к крупным победам участников сборной Владимирской области в европейских и мировых чемпионатах в составе Сборной России.Алексей Панкратов, старший тренер сборной России по каратэ, мастер спорта: “Основной целью и задачей моего приезда и наших сборов является поддержка и развитие спорта, развитие сборной команды Владимирской области. От приезда к приезду я наблюдаю, что уровень спортсменов растёт, растёт уровень тренеров и в целом федерации. Об этом свидетельствуют их регулярные победы на соревнованиях, в том числе и всероссийского уровня”.