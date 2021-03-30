Три из них горели в Кольчугине.

Возгорания четырех автомобилей тушили пожарные Владимирской области. Три из них горели ночью в Кольчугине.В 2.34 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на улице Дружбы, 31. Из-за позднего времени суток пожар был обнаружен не сразу. Звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно. На момент прибытия автомобиль горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 4 кв. м.Примерно в это же время поступило сообщение о пожаре двух легковых автомобилей на улице Ухтомского у дома № 22. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара, но на момент прибытия два рядом стоящих автомобиля горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 8 кв. м.В 5.45 30 загорелся грузовой автомобиль в деревне Аленино Киржачского района. На момент прибытия горела кабина и часть грузового полуприцепа. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет во всех случаях.