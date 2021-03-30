Главная транспортная артерия Коврова под угрозой обрушения. Именно так жители города оружейников обрисовали ситуацию с местным Павловским мостом. Он соединяет северную и южную части

Главная транспортная артерия Коврова под угрозой обрушения. Именно так жители города оружейников обрисовали ситуацию с местным Павловским мостом. Он соединяет северную и южную части города. Негерметичность швов и гидроизоляции проезжей части, непрочность парапетного ограждения, коррозия арматуры, многочисленные разрушения. По мосту ежедневно передвигается огромное количество людей. И по сути у каждого такое ощущение, что до беды