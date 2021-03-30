Политолог Валерий Карбалевич высказался о подготовке новой Конституции и роли президента Александра Лукашенко в ней.

Политолог Валерий Карбалевич высказался о подготовке новой Конституции и роли президента Александра Лукашенко в ней.Политолог отметил, что Александра Лукашенко не раз говорил о необходимости перераспределения полномочий между президентом, парламентом и местными органами. На совещании, прошедшем во вторник, 30 марта, эта тема в очередной раз оказалась в центре внимания.По мнению Карбалевича, какие-то полномочия главы республики будут переданы парламенту. Однако пока остается неизвестным, какие именно из них отдадут и в пользу кого, передает Gazeta.by. Эксперт считает, что серьезные изменения произойдут только после ухода Лукашенко с поста главы государства."Пока он у власти, никаких перемен не предвидится", – подчеркнул специалист.Карбалевич предположил, что Лукашенко может остаться во власти. Пока можно только гадать, какую должность придумает себе политик. Эксперт допустил, что Батька может стать главой Всебелорусского народного собрания (ВНС). В таком случае полномочия президента перейдут к нему.Специалист добавил, что власти не позволят обществу принимать участие в подготовке Конституции. " готовит новую Конституцию под самого себя, под свои собственные политические потребности", – рассекретил политолог план президента.Напомним, обновленный документ вынесут на референдум в начале 2022 года. Подготовкой поправок в Конституцию занимается специальная комиссия, созданная Александром Лукашенко; в ее состав вошли 36 человек.