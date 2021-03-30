Обнуляться не будет и поможет преемнику. Геннадий Прохорычев оставаться на посту детского омбудсмена не будет, даже если для этого поменяют закон. В одном из владимирских телеграм-каналов

Обнуляться не будет и поможет преемнику. Геннадий Прохорычев оставаться на посту детского омбудсмена не будет, даже если для этого поменяют закон. В одном из владимирских телеграм-каналов появилась информация, что региональный уполномоченный по правам ребёнка якобы заявил о готовности пойти на 3-й пятилетний срок. Геннадий Прохорычев уже отработал 10 лет. По закону, защитник прав детей может