Деньги поступят на лицевые счета получателей в первой декаде апреля.

В апреле во Владимирской области «детям войны», а также отдельным категориям граждан ко Дню Победы выплатят 94,7 млн рублей. Меру поддержки получат свыше 78 тысяч жителей региона.Как сообщает пресс-служба губернатора, 3 751 рубль переведут вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников ВОв, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф. Ещё по 3751 рублю получат члены семей погибших инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, а также сотрудников правопорядка, погибших в мирное время. По 1040 рублей начислят «детям войны».Деньги поступят на лицевые счета получателей в первой декаде апреля. В случае, если человек получает пособие или пенсию на почте, то выплату доставят в течение апреля в соответствии с графиком.