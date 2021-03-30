Как соблюдаются санитарные нормы на рынках областной столицы? Сотрудники Департамента предпринимательства, а также инспекторы Роспотребнадзора провели очередной рейд. Проверяющих

Как соблюдаются санитарные нормы на рынках областной столицы? Сотрудники Департамента предпринимательства, а также инспекторы Роспотребнадзора провели очередной рейд. Проверяющих интересовало выполнение масочного режима. И не только. Продавцы в обязательном порядке должны также носить перчатки. Надеть их успели не все. Инспектор просит продавца надеть перчатки: Одевайте, пожалуйста, перчатки, не забывайте. Посетитель: Сейчас надену. Только вот выкладываю.