Максим Шевченко всё-таки оставил пост лидера фракции КПРФ в ЗакСобрании. Он собирается избираться в Госдуму. Об этом 6 каналу сообщил вице-спикер облпарламента и первый секретарь обкома КПРФ

Максим Шевченко всё-таки оставил пост лидера фракции КПРФ в ЗакСобрании. Он собирается избираться в Госдуму. Об этом 6 каналу сообщил вице-спикер облпарламента и первый секретарь обкома КПРФ Антон Сидорко. Шевченко подал добровольное заявление. В этом его поддержали однопартийцы. Антон Сидорко, первый секретарь обкома КПРФ Причина в том, что в последнее время позиция Максима Леонардовича идёт